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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

ديمبيلي يعود إلى تدريبات برشلونة بعد طول غياب

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عاد الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى فريقه برشلونة الإسباني بعد أربعة أشهر على إجرائه عملية جراحية في ركبته اليمنى، وذلك تزامناً مع تخلي النادي الكاتالوني عن مدربه الهولندي رونالد كومان بسبب سوء النتائج.

AFP

وورد اسم الفرنسي ضمن تشكيلة الفريق التي ستسافر الى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أفاد النادي الكاتالوني الذي بدأ حقبة ما بعد كومان بتعادل السبت على أرضه مع ألافيس بقيادة المدرب المؤقت سيرجي بارجوان.

وعاد ديمبيلي إلى التمارين الجماعية في 11 تشرين الأول/أكتوبر وانضم الى المجموعة للمرة الأولى منذ تعرضه لتمزق عضلي في فخذه الأيمن في حزيران/يونيو خلال مباراة مع المنتخب الفرنسي ضد المجر في بطولة أمم أوروبا.

واضطر ابن الـ24 عاماً لترك معسكر أبطال العالم خلال البطولة القارية وخضع لعملية جراحية في 28 حزيران/يونيو في فنلندا على يد الطبيب لاسه ليمباينن وتحت اشراف الطاقم الطبي للنادي الكاتالوني.

ويستعيد برشلونة في هذه المواجهة المصيرية الثلاثاء كلاً من أنسو فاتي، الهولندي فرنكي دي يونغ والأورغوياني رونالد أراوخو.

لكن على المدرب المؤقت سيرحي بارجوان أن يخوض لقاء كييف من دون جيرار بيكيه الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق، والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يخضع للمراقبة في المستشفى بعدما عانى السبت من مشكلة في القلب.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة بعد ثلاث جولات لاكتفائه بثلاث نقاط، ما جعله متخلفاً عن بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بفارق ست نقاط، فيما يتخلف عن بنفيكا البرتغالي الثاني بفارق نقطة.
 
 

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