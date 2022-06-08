دوري أبطال أوروبا: موسم 2022-2023 ينطلق مبكرا وينتهي متأخرا



وينطلق دور المجموعات في 6 أيلول/سبتمبر بعد أن كان يبدأ منتصف الشهر ذاته، ويختتم في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن كان سابقا يمتد حتى كانون الأول/ديسمبر.

أما المباراة النهائية فيحتضنها ملعب "أتاتورك" الأولمبي في اسطنبول في 10 حزيران/يونيو 2023، علما بأنها كانت مقررة أصلا عام 2020 في اسطنبول قبل أن يتم نقلها إلى لشبونة بسبب جائحة كوفيد-19. ثم نقلت مرة جديدة من اسطنبول أيضا عام 2021 إلى بورتو من أجل السماح لأنصار طرفي النهائي لحضور المباراة النهائية.

يذكر أن النسخة الأخيرة التي كانت مقررة في مدينة سان بطرسبورغ وتم نقلها إلى ستاد سان دوني في ضواحي باريس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت من نصيب ريال مدريد الإسباني الذي تغلب على ليفربول الإنكليزي بهدف وحيد أواخر الشهر الماضي، معززا رقمه القياسي من الألقاب فيها إلى 14.



