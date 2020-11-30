دوري أبطال أوروبا: مصير ليفربول في يده

سقط ليفربول بشكل مفاجئ على أرضه في ملعب "أنفيلد" أمام أتالانتا الإيطالي (0-2) الأسبوع الماضي بعد أن اكتسحه في برغامو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة، وستتجدد الفرصة امامه لبلوغ الإدوار الاقصائية في حال فوزه على ضيفه أياكس امستردام الهولندي الثلاثاء.

ويدخل بطل أوروبا ست مرات آخرها عام 2019، المباراة وهو في صدارة المجموعة الرابعة مع تسع نقاط أمام أياكس الثاني واتالانتا الثالث (كلاهما 7 نقاط)، حيث يكفيه التعادل لبلوغ الدور الثاني ايضًا في حال خسارة فريق مدينة برغامو امام ضيفه ميدتيلاند في سيناريو قد لا يكون واقعيًا بعد أن مني الفريق الدنماركي بأربع هزائم.

أما في حال فوز كل من أياكس وأتالانتا، فستعد المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الاخيرة في التاسع من كانون الاول/ديسمبر في ملعب "يوهان كرويف أرينا" بصراع قوي بعد تعادلاهما 2-2 ذهابًا.





بورتو للحاق بسيتي

وفي المجموعة الثالثة، ستكون نقطة كافية لبورتو البرتغالي (الثاني مع 9 نقاط) للحاق بمانشستر سيتي (12 نقطة) الى الدور المقبل عندما يستضيفه على ملعب "دراغاو".

أما في حال خسارته أمام فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا، سيبلغ الدور الثاني في حال هزيمة او تعادل أولمبياكوس الثالث (3 نقاط) أمام مضيفه مرسيليا الفرنسي الذي خسر مبارياته الـ13 الاخيرة في دوري الابطال.

ورغم ذلك، فإن الفريق الجنوبي سيكافح من أجل المركز الثالث المؤهل الى المسابقة الرديفة الدوري الأوروبي.



