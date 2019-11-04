دوري أبطال أوروبا: مشاركة رويس ضد إنتر غير مؤكدة

ويحل الفريق الإيطالي ضيفاً على منافسه ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم برشلونة الإسباني وسلافيا براغ التشيكي.

وخرج رويس السبت في الشوط الأول من مباراة فريقه ضد فولسفبورغ في الدوري المحلي، والتي انتهت بفوز دورتموند بثلاثية نظيفة.

وقال فافر في مؤتمره الصحافي عشية المباراة القارية "لقد تدربنا بالأمس وهذا الصباح، لا أعرف ما إذا كان ماركو سيكون قادراً على اللعب، سنرى لاحقًا، أو حتى غدًا" قبل المباراة.

وغاب رويس أيضاً عن مباراة الذهاب في الجولة الماضية من المسابقة القارية، والتي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدفين دون مقابل، لأنه كان منهكاً صحياً بسبب الانفلونزا، بحسب ما أفاد النادي حينها.

وعن المباراة المرتقبة مع إنتر، قال فافر "يجب أن نكون مستعدين لأي شيء، وعلينا أن نهاجم بشكل جيد، وأن ندافع جيداً، ولا سيما إيجاد توازن جيد بين الفريقين، لأن إنتر فريق يلعب بشكل جيد، فهم سريعون للغاية في الكرات المرتدة، ولديهم لاعبون خطرون في الوسط".

وشدّد على أن فريقه يحتاج إلى "تقديم أداء جيد للغاية من أجل الفوز".

ويتصدّر برشلونة ترتيب المجموعة السادسة بسبع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من إنتر الثاني ودورتموند الثالث، بينما يحتل الفريق التشيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.