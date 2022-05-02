دوري أبطال أوروبا: كلوب يحذّر ليفربول بأنه قد "يعاني" لبلوغ النهائي

ويسافر بطل أوروبا ست مرات إلى إسبانيا لخوض مباراة الإياب الثلاثاء في نصف نهائي المسابقة القارية الأم وفي جعبته هدفين لصالحه بعد فوزه على فريق "الغواصات الصفراء" 2-0ذهاباً، آملاً في بلوغ النهائي ضمن سعيه لتحقيق رباعية تاريخية في موسم واحد.

وقال كلوب الاثنين خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة "مع كل هذه الأشياء خلال الموسم، وفي الوضع الذي نحن فيه، يجب أن نكون قد حققنا شيئاً صحيحاً، وهذا واضح".

ورغم أن الأرقام تشير إلى أن "الريدز" خسر في ثلاث مباريات فقط منذ مطلع العام الحالي، إلاّ أن المدرب الألماني وضع هذه السلسلة الرائعة في سياق مستقل، معتبراً أن "المشكلة في عملنا هي أن كل شيء بكون مثالياً حتى تبدأ المباراة التالية بشكل خاطئ وفجأة تصبح المباراة مختلفة من الناحية الديناميكية".

وأردف "من الجيد أن تعرف، وهو شعور داخلي، أننا لا نحلق باستمرار ونستمتع هنا وهناك، بل نحن في مرحلة جيدة" و"لكن قلقي الوحيد هو ما نفعله (الثلاثاء) وعلينا أن نكون مستعدين للمعاناة وألاّ نتأخر 1-0 أو أي شيء من هذا القبيل، وهذا يمكن أن يحدث في مباريات كرة القدم، ولكن قيادة المباراة في الاتجاه الصحيح".

وأوضح كلوب الأفكار التي تنتابه بالإشارة إلى فوز ليفربول الصعب خارج ملعبه على نيوكاسل 1-صفر السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري، ما أبقى على آماله قائمة بمقارعة مانشستر سيتي المتصدر والذي يتقدم عليه بفارق نقطة يتيمة (83 مقابل 82).

قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق "كان نيوكاسل أحد الأمثلة الجيدة، الجماهير كانت متحمسة للغاية لكننا لم نسمح بحدوث ذلك (التأثير علينا)، وكانت هذه هي أفضل جودة في هذه المباراة".

وتابع "لم يكن استعراضاً لتألق كرة القدم أو أي شيء آخر... المعاناة لا تعني أن تعاني لفترة طويلة، بل تعني أن تعاني (للحظات) ثم تقوم برد فعل".

ونجح ليفربول في تخطي المربع الذهبي في دوري الأبطال مرتين تحت قيادة كلوب، فبعد أن خسر نهائي 2018 أمام ريال مدريد، فاز بلقبه السادس أمام مواطنه توتنهام في العام التالي.

وأكد كلوب أن تجربة الصراع على عدة ألقاب في وقت واحد قد تفيد ليفربول على ملعب فياريال، وأن "ما تعلمناه في ذلك الوقت هو أنه لا يمكنك الفوز بعشر مباريات، يمكنك الفوز بمباراة واحدة ثم الأخرى، ولكن فقط إذا كنت تركز بنسبة 100% على الأولى".

وختم قائلاً "علينا أن نكون مستعدين للعب مباراة مثالية لأنهم (فياريال) سيهاجموننا" و"سيحاولون لعب كرة قدم أكثر بكثير مما سمحنا لهم في المباراة الأولى".