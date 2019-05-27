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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: كاين يؤكد جاهزيته لخوض النهائي

أكد هداف توتنهام الإنكليزي هاري كاين الإثنين أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.

AFP

وقال كاين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الانكليزي في 9 نيسان/أبريل الماضي "بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي. ليس هناك أي مشكلة حتى الآن".

وأوضح قائد المنتخب الانكليزي "طيلة الأسبوع، ويتعين عليّ الآن العمل لاستعاد قمة مستواي"، مضيفا "وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب. مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما إذا كنت جاهزا للذهاب (إلى مدريد) من عدمه".

وكان مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أبدى في وقت سابق اليوم تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كاين لخوض نهائي دوري الأبطال.

وقال بوكيتينو "بدأ هاري كاين الأسبوع الماضي، الجمعة والسبت، بالانخراط مع المجموعة، وهو وضع إيجابي للغاية بالنسبة له"، مضيفا "سننتظر ونرى كيف سيتطور مع إصابته".

دوري أبطال أوروبا هاري كاين
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