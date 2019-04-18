دوري أبطال أوروبا: فان دايك يعتبر أن إيقاف ميسي يحتاج الى جهد جماعي

وشكل فان دايك مكسبا دفاعيا لليفربول منذ انضمامه اليه من ساوثمبتون مطلع كانون الثاني/يناير 2018، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه استرليني (98 مليون دولار)، جعلت منه أغلى مدافع في العالم.

وسيكون ليفربول في حاجة ماسة الى تقديم فان دايك أفضل أداء ممكن لوقف ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي سجل 45 هدفا لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم، وقاده الى الدور نصف النهائي القاري على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي، بينما تأهل ليفربول الى الدور ذاته على حساب بورتو البرتغالي.

وقال فان دايك عن المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتيني "أعتقد أنه أفضل لاعب في العالم لكن سنرى. ستكون مواجهة رائعة بالنسبة لنا جميعا".

أضاف "الأهم هو أن نقوم (لاعبو ليفربول) بالجهد سويا، والأمر لا يمكن أن يكون مواجهة شخص لشخص، ولا يتعلق الأمر بمواجهة بيني وبين مهاجم بعينه. الأمر دائما هو نحن ضد الجميع، وأعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من أن ندافع بشكل جيد".

ويأمل ليفربول في أن تشكل عودة جو غوميز ومشاركته كبديل ضد بورتو في إياب الدور ربع النهائي الأربعاء (4-1 لصالح ليفربول)، بعد غيابه منذ تعرضه لكسر في السابق في كانون الأول/ديسمبر الماضي، دفعا إضافيا لخط دفاعه مع التحضير لمواجهة قوة هجومية ضاربة في برشلونة يجسدها ميسي وزميله الهداف الأوروغوياني لويس سواريز.

وقال غوميز عن مواجهة ميسي "ستكون مباراة صعبة. هم (برشلونة) بشكل واضح من الأفضل في العالم، ولديهم ربما أفضل لاعب في العالم والعديد من اللاعبين (الجيدين) من حوله. ستكون مباراة صعبة، لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا. لا تصل الى هذه المرحلة المتقدمة لخوض مباريات سهلة ونعرف أنه علينا ان نستحق مكاننا في المرحلة التالية".