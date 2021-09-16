دوري أبطال أوروبا: سولشار يطالب يونايتد برد فعل بعد السقوط في سويسرا



وبعدما افتتح النجم الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل، تلقى فريق سولشار ضربة قاسية بطرد آرون وان-بيساكا، قبل أن تتسبب تمريرة خاطئة من جيسي لينغارد في هدف الفوز القاتل للفريق السويسري في الوقت بدل الضائع.

وكانت نتيجة الثلاثاء مخالفة تماماً للتوقعات، لاسيما أن يونايتد استهل الموسم الجديد من الدوري الممتاز بقوة حيث يتصدر الترتيب بعد فوزه بثلاث من مبارياته الأربع الأولى.

وعلّق سولشار على الوضع المعنوي للفريق، قائلاً "كما تعلمون، إنها انتكاسة، علينا أن نحقق نتيجة أفضل، ولدينا 5 مباريات لنحصل على هذه النقاط العشر أو الـ12 التي نحن بحاجة إليها" لبلوغ ثمن النهائي عن المجموعة السادسة التي تضم فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

وتابع "من المؤكد أنها ليست البداية التي أردناها لكننا فريق جيد وبإمكاننا استعادة توازننا مجدداً".

ورأى سولشار أنه يُحكَم على الفرق بالنتائج وليس النوايا، موضحاً "العناوين التي نراها تُحَدَد دائماً بحسب النتائج ومن النادر جداً جداً أن نراها تتحدث عن مباراة مذهلة أو سيئة للغاية".

وتابع "ندرك بأن التوقعات مرتفعة جداً ونتوقع المزيد من أنفسنا أيضاً. مستوى الأداء (في مباراة الثلاثاء) لم يكن بحسب معاييرنا".

وينتقل تركيز يونايتد الآن إلى الدوري المحلي حيث تنتظره مباراة صعبة الأحد في ضيافة وست هام الذي استهل الموسم الجديد بشكل جيد أيضاً بتحقيقه فوزين وتعادلين.

ويتواجه الفريقان مجدداً الأربعاء المقبل لكن هذه المرة في "أولد ترافورد" ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.