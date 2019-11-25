دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يسعى لحسم تأهله

يسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي في لقاء قمة الثلاثاء في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في الجولة الأولى.

ويحتاج الميرينغي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13ً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام سان جرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله.

كما أن تعادل أو خسارة بروج أمام مضيفه غلطة سراي التركي سيمنح التأهل للفريق المدريدي بغض النظر عن نتيجته، ويحصر المنافسة بين الفريقين على البطاقة المؤهلة إلى "يوروبا ليغ"

ويعوّل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي للفريق الإسباني على صحوة لاعبيه في المباريات الأخيرة والنتائج الكبيرة التي حققوها إن على صعيد الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

وفاز ريال في خمس من آخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً، ولم يتلقوا غير هدف واحد.

ويتألق في صفوف ريال المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر لائحة الهدافين في الدوري الاسباني برصد 10 أهداف، واشاد به مدربه بالقول "لا ادري ما اذا كان بنزيمة افضل لاعب في الدوري حاليا، كل شخص يرى ذلك من زاوية معينة. انا سعيد من اجله وكل يوم يثبت بانه لاعب محوري في الفريق".

واعتبر زيدان بان فريقه الان "افضل مما كان عليه في مباراة الذهاب بكل بساطة. خضنا مباراة معقدة في باريس لكن الامر اصبح من الماضي. لن نلعب للثأر، كل ما نريده هو خوض مباراة جيدة".

ويلعب ريال من دون لاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يعاني من التواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، بعدما أصيب خلال التمارين مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية منتصف الشهر الحالي، ولوكاس فاسكيز الذي تعرض الخميس لكسر في اصبع قدمه اليسرى الكبير عندما سقط أحد الأوزان على قدمه اليسرى أثناء التدريب في صالة الأحمال.

في المقابل تحتوي تشكيلة فريق المدرب الألماني توماس توخل على لائحة طويلة من المصابين تشمل الألماني ثيلو كيهرر والإسباني أندير هيريرا والبلجيكي توما مونييه.

ويتصدر سان جرمان برصيد 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال، ويحتل كلوب بروج المركز الثالث بنقطتين، وغلطة سراي الرابع بنقطة واحدة.