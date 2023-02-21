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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا: دي بروين خارج تشكيلة سيتي لمواجهة لايبتسيغ

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يحلّ مانشستر سيتي الإنكليزي الأربعاء ضيفاً على لايبتسيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دون نجم وسطه البلجيكي كيفن دي بروين، وذلك حسب التشكيلة التي نشرها النادي الثلاثاء على تويتر.

Reuters

ويُعتقد أن المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا فضّل إراحة دي بروين وأيضاً الإسباني أيميريك لابورت من أجل مباراة السبت في الدوري الممتاز ضد بورنموث، لاسيما بعدما تنازل الفريق سريعاً عن الصدارة لصالح آرسنال نتيجة تعادله مع نوتنغهام فورست 1-1 نهاية الأسبوع الفائت.

وخلافاً لدي بروين الذي كان وما زال أهم العناصر المؤثرة في تشكيلة غوارديولا، تأثر لابورت بالإصابات التي لاحقته واكتفى بخوض 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ورأى مدرب لايبتسيغ ماركو روزه أن غياب دي بروين لن يقلل من حجم خطورة سيتي في مباراة الأربعاء، قائلاً "أعتقد أن كيفن هو من بين أفضل اللاعبين في العالم. يرى المساحات (في الملعب)، يعرف المساحات وهو خطير أمام المرمى".

وأشار المدرب الألماني الذي سيفتقد بدوره لاعب الوسط الإسباني داني أولمو فيما يحوم الشك حول مشاركة المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، إلى أن "الكثير يمرّ به في الفريق، لكنه سيُستبدل بلاعب آخر من الطراز العالمي. مان سيتي يعمل كفريق ولا يركز على الفرديات. سنواجه فريقاً غداً في أرضية الملعب، سنواجه فريقاً يريد الفوز بدوري الأبطال". 

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي كيفن دي بروين جوزيب غوارديولا لايبتسيغ
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