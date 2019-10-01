دوري أبطال أوروبا - حامل اللقب ليفربول يبحث عن فوزه الأول

ويأمل الفريق الإنكليزي على ملعب أنفيلد، في تعويض سقوطه غير المتوقع في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة، بثنائية نظيفة على أرض نابولي الإيطالي. وسيعود ليفربول إلى ملعبه الشهير للمرة الأولى على الصعيد القاري، منذ "الريمونتادا" الشهيرة التي حقّقها في إياب الدور نصف النهائي للموسم الماضي، حين تفوّق على برشلونة 4-صفر، وعوّض خسارته بثلاثية نظيفة في الذهاب على ملعب كامب نو.

ويتصدّر الفريق الإنكليزي بطولته المحلية بالعلامة الكاملة، إذ فاز بالمباريات السبع التي خاضها، ويتقدم حالياً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين.

ويعوّل مدرب الـ"ريدز" الألماني يورغن كلوب، الحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا)، على ثنائية المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الهجومية من جهة، وعلى السد المنيع دفاعياً للهولندي فيرجيل فان دايك من الجهة الأخرى.

في المقابل لن تكون زيارة الفريق النمساوي الفائز في مباراته الأولى على غينك البلجيكي 6-2 لملعب أنفيلد سهلة، لاسيما وأن لا مجال للمقارنة بين منافسه في الجولة الأولى ومضيفه في الثانية.

وضمن المجموعة نفسها، يسعى نابولي إلى البناء على ما حققه في الجولة الأولى، عندما يحل ضيفاً على غينك.

ويتصدّر سالزبورغ المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، متقدماً على نابولي بفارق الأهداف، أمام ليفربول الثالث وغينك الرابع بلا نقاط.