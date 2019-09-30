دوري أبطال أوروبا: توتنهام لاستعادة بريق الوصيف أمام بايرن

يسعى توتنهام الإنكليزي وصيف البطل، إلى استعادة بريقه والخروج من الصعوبات التي يمر بها في الآونة الأخيرة، عند استقباله بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني توتنهام منذ انطلاق الموسم الحالي من عدم ثبات مستواه، في أداء كلفه خروجا مفاجئا أمام كولشستر يونايتد من الدرجة الإنكليزية الثالثة بركلات الترجيح في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وعلى رغم احتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، اكتفى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بالفوز في ثلاث مباريات فقط من أصل سبع، مقابل خسارتين وتعادلين، عدا عن تعادله في افتتاح المسابقة الأوروبية 2-2 أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني المتواضع نسبياً، على رغم تقدمه 2-صفر.

في المقابل يواصل الفريق البافاري هيمنته المحلية متصدراً البوندسليغا، وهو فاز في مباراته الأولى أوروبيا على ضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي بثلاثية نظيفة، ما منحه صدارة المجموعة بثلاث نقاط، أمام أولمبياكوس وتوتنهام (نقطة واحدة) والنجم الأحمر (بدون نقاط).

وضمن المجموعة الأولى، يستقبل ريال مدريد الإسباني ضيفه كلوب بروج البلجيكي، تحت شعار مصالحة جماهيره التي خذلها بعد خسارته القاسية في مباراته الأولى أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي صفر-3.

ويطمح النادي الملكي حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة (13 لقبا)، الى أن يواصل نجاحاته على الصعيد المحلي التي جعلته في الأيام الأخيرة متصدراً للدوري الإسباني.

وفي المجموعة نفسها يستضيف غلطة سراي التركي نادي العاصمة الفرنسية الذي يتصدر المجموعة بثلاث نقاط، أمام بروج وغلطة سراي (نقطة واحدة) وريال مدريد (صفر).

وفي المجموعة الثالثة، يأمل مانشستر سيتي الإنكليزي في الانفراد بصدارة المجموعة عند استضافته دينامو زغرب الكرواتي. وجمع كلا الفريقين ثلاث نقاط من المباراة الأولى، عندما فاز الأول على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بثلاثية نظيفة، والثاني على أتالانتا الإيطالي 4-صفر.

ولا تبدو مهمة سيتي بإشراف المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا صعبة، لاسيما للفوارق الفنية بين الفريقين، ولنوعية اللاعبين لدى الـ"ستيزينز".

وضمن المجموعة نفسها يحل شاختار ضيفا على أتالانتا الوافد الجديد إلى المسابقة، والباحث عن أولى نقاطه فيها.

وفي المجموعة الرابعة، سيكون فريق يوفنتوس ومدربه ماوريتسيو ساري مطالبين بالظهور بالصورة التي اعتادت عليها الجماهير في الأعوام الثمانية الماضية التي فرض فيها فريق الـ"بيناكونيري" سيطرته على الدوري المحلي دون منافس، عند استضافته لباير ليفركوزن الألماني.

ويعاني فريق "السيدة العجوز" مؤخرا من عدم الثبات في مستواه وتراجع أدائه، وهو ما يظهر من خلال الصعوبات التي واجهها في كل المباريات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي. ولم يتوصل ساري بعد لتشكيلة ثابتة تكون هي اللبنة التي يبني عليها فريقه الجديد.

وخرج يوفنتوس بتعادل 2-2 مع أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 70.

بدوره يلعب فريق العاصمة الإسبانية أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو، وتبدو الفرصة سانحة أمامه للظفر بنقاط المباراة.

ويتصدر الفريق الروسي المجموعة بثلاث نقاط بفوزه في أول مباراة على ليفركوزن 2-1، أمام يوفنتوس وأتلتيكو (نقطة واحدة)، والفريق الألماني (دون نقاط).