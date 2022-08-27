دوري أبطال أوروبا: الكشف عن مواعيد مباريات دور المجموعات

وقبل هذه المباراة المنتظرة، يستهل بطل ألمانيا مشواره في المسابقة القارية الأولى في 7 أيلول/سبتمبر على أرض إنتر الإيطالي في ميلانو، ضمن مجموعة ثالثة حديدية تضمّ أيضاً فيكتوريا بلزن التشيكي.

وفي 6 أيلول/سبتمبر، يستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه على أرض سلتيك الاسكتلندي، في مجموعة سادسة تضمّ لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وفي الوقت عينه، يتواجه باريس سان جيرمان الفرنسي ونجومه مع يوفنتوس الإيطالي في ملعب بارك دي برانس الباريسي حيث قد يعود الأرجنتيني المخضرم أنخل دي ماريا لمواجهة زملائه السابقين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتقام نسخة هذه السنة في جدول زمني ضيق، بسبب تنظيم مونديال قطر على مشارف فصل الشتاء (بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر).

وتقام المرحلة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في 1 و2 تشرين الثاني/نوفمبر.