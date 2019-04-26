دوري أبطال أوروبا: إيقاف نيمار 3 مباريات

وكان نيمار الذي تابع من المدرجات المباراة التي أقيمت في باريس في 6 آذار/مارس وغاب عنها بسبب الإصابة، فجر جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم بسبب احتساب ركلة جزاء في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر"، أظهرت وجود لمسة يد مثيرة للجدل على المدافع بريسنيل كيمبيمبي، سجل منها يونايتد الهدف الثالث الذي منحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما كان خسر صفر-2 ذهابا في مانشستر.

مباراة دون جمهور لمونتينيغرو

من جهة أخرى، عاقب الاتحاد الأوروبي منتخب مونتينيغرو بخوض مباراته المقبلة على أرضه دون جمهور بسبب "السلوك العنصري لجماهيره" خلال المباراة ضد إنكلترا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر الماضي.

وكان العديد من اللاعبين السود في صفوف منتخب إنكلترا بينهم رحيم سترلينغ وداني روز، كانوا عرضة لهتافات عنصرية من جماهير مونتينيغرو في المباراة التي أقيمت في بودغوريتشا في 25 آذار/مارس الماضي وفازت فيها إنكلترا 5-1.

وقال الاتحاد الأوروبي "بسبب السلوك العنصري لجماهيره"، أدانت اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي الجمعة مونتينيغرو بخوض مباراتها المقبلة على أرضها دون جمهور في 7 حزيران/يونيو المقبل ضد كوسوفو.

وسيتعين على الاتحاد المونتينيغري الذي تم تغريمه بـ20 ألف يورو، في مباراته المقبلة وضع لافتة تدعو إلى محاربة العنصرية.

ورحب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بهذا القرار الذي "يرسل رسالة مفادها أن العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم وعموما في المجتمع".

كما تمت معاقبة المجر أيضًا على السلوك العنصري لجماهيرها خلال المباراة التي خسرتها أمام مضيفتها سلوفاكيا صفر-2 في 21 آذار/مارس الماضي. وهكذا قرر الاتحاد الأوروبي إغلاقا جزئيا لمدرجات ملعبها في مباراتها المقبلة على أرضها.

وأصدرت الهيئة التأديبية للاتحاد القاري أيضا الجمعة سلسلة من العقوبات الأخرى، من بينها إيقاف لاعب وسط البوسنة ويوفنتوس الإيطالي ميرالم بانيتش لمباراتين بسبب طرده المباشر في المباراة ضد اليونان (2-2).