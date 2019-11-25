دوري أبطال أوروا: قمة نارية بين يوفنتوس واتلتيكو

يطمح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى حسم تأهله من مدينة تورينو أرض فريق يوفنتوس الإيطالي عندما يحل ضيفاً عليه ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتاج الضيوف إلى فوز في عقر دار "السيدة العجوز" لضمان مرافقتها إلى الدور المقبل، وإلا فإن عليهم انتظار المرحلة الأخيرة عندما يستضيفون لوكوموتيف موسكو الروسي، وينتقل يوفنتوس إلى ألمانيا لملاقاة باير ليفركوزن.

وحسابياً لا تزال الفرق الثلاثة قادرة على التأهل إلى دور الـ16 إلى جانب يوفنتوس صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

ويملك أتلتيكو سبع نقاط بفارق 4 نقاط لوكوموتيف وباير ليفركوزن.

ويمكن لنتيجة المباراة الثانية التي يستضيف فيها الفريق الروسي نظيره الألماني أن تحسم شكل ترتيب المجموعة بشكل كبير أيضاً حيث أن خسارة أحدهما دون فوز أتلتيكو يحصر المنافسة على التأهل بين الفريق الإسباني والفائز.