دورتموند يفتقد اليافع موكوكو حتى نهاية الموسم

وتعرّض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال مشاركته في التمارين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما الشهر الماضي، بعد أن أصبح اصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال (16 عاماً و18 يوماً).

وسيغيب عن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى باقي مباريات دورتموند هذا الموسم.

غاب عن خسارة فريقه السبت على أرضه ضد أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليقف دورتموند على بعد 7 نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل سبع مباريات على ختام موسم البوندسليغا.

وأصبح موكوكو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الالماني بعد يوم من بلوغه السادسة عشرة.

كما أصبح أصغر مسجل في الدوري عن 16 عاما و28 يوما بعد هز شباك أونيون برلين في 18 كانون الاول/ديسمبر، وقد سجل حتى الان 3 أهداف في 14 مباراة.

