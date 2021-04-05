English
العربية
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

دورتموند يفتقد اليافع موكوكو حتى نهاية الموسم

من قبل

انتهى موسم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اليافع يوسوفا موكوكو (16 عاماً)، بعد إعلان فريقه إصابته بأربطة قدمه، الاثنين عشية المواجهة مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

AFP

وتعرّض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال مشاركته في التمارين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما الشهر الماضي، بعد أن أصبح اصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال (16 عاماً و18 يوماً).

وسيغيب عن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأبطال، بالإضافة إلى باقي مباريات دورتموند هذا الموسم.

غاب عن خسارة فريقه السبت على أرضه ضد أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليقف دورتموند على بعد 7 نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل سبع مباريات على ختام موسم البوندسليغا.

وأصبح موكوكو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الالماني بعد يوم من بلوغه السادسة عشرة.

كما أصبح أصغر مسجل في الدوري عن 16 عاما و28 يوما بعد هز شباك أونيون برلين في 18 كانون الاول/ديسمبر، وقد سجل حتى الان 3 أهداف في 14 مباراة.
 

دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي يوسوفا موكوكو
السابق غوارديولا يسعى لتجاوز عقبة الد
اقرأ
غوارديولا يسعى لتجاوز عقبة الدور ربع النهائي مع سيتي
التالي صلاح قادر على إثبات ولائه لليف
اقرأ
صلاح قادر على إثبات ولائه لليفربول أمام ريال مدريد

آخر الأحداث

>