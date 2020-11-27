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دوري أبطال أوروبا

دورتموند يعلن استضافته لمباراة ليفربول وميتيلاند

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أعلن بوروسيا دورتموند إنه سيستضيف مباراة ليفربول ضد ميتيلاند في دوري  أبطال أوروبا لكرة القدم في التاسع من كانون الأول  /ديسمبر بعد قرار نقلها من الدنمارك بسبب لوائح فيروس كورونا في بريطانيا.

AFP

وأشار النادي الألماني إلى أنّه كان من المفترض إقامة المباراة باستاد إم.سي.إتش أرينا في الدنمارك لكنها نُقلت إلى ملعب محايد بسبب قرار حكومة المملكة المتحدة بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على العائدين من الدنمارك.

وتابع دورتموند في بيان: "مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بين ميتيلاند وليفربول في التاسع من ديسمبر ستقام في سيغنال إدونا بارك، السبب في هذا التغيير هو قواعد المملكة المتحدة الخاصة بفيروس كورونا والتي تجبر العائدين من الدنمارك بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً".

وأضاف: "عوضاً عن ذلك ستقام مباراة ميتيلاند وليفربول الذي يقوده يورغن كلوب مدرب دورتموند السابق في دورتموند".

ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي "يويفا" أو ليفربول أو ميتيلاند قرار نقل المباراة.

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