خافيير تيباس يطالب برشلونة وريال مدريد تحديد موقفهما من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

وكان تيباس من أشدّ المعارضين لمشروع دوري السوبر الأوروبي الذي تمّ تجميده بسبب انسحاب أغلب الأندية المشاركة فيه.

وكانت أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان ويوفنتوس وإنتر تخطط لإطلاق بطولة جديدة تحت مسمّى دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقاً بدءً من الموسم المقبل بحسب البيان الذي نشر الأحد الماضي.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والعديد من الاتحادات المحلية، الاعتراف بهذه المسابقة داعين الأندية المشاركة إلى التراجع سريعاً عن قراراتها.

وأمام الضغوطات الشعبية والرسمية توالت الانسحابات لينهار مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل أن يرى النور.