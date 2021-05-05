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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

حكم مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في قفص الاتهام

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الحكم الهولندي بيورن كويبرس في قفص الاتهام بعد إدارته لمباراة مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء.

Reuters


أقدم الحكم الهولندي بيورن كويبرس الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء على إهانة لاعبين من الفريق الباريسي، وفق ما أكد لاعبا الوسط الإيطالي ماركو فيراتي والإسباني أندر هيريرا.

وقال هيريرا في حديث مع قناة "أر أم سي سبورت" إثر خروج فريقه من المسابقة "أريد أن أقول شيئًا: نتحدث عن الاحترام مع الحكام، لكنه قال: أغرب عن وجهي (باستخدام عبارة نابية) إلى (الأرجنتيني) لياندرو باريديس. إذا قلنا نحن ذلك، نُعاقب لثلاث أو أربع مباريات".

فيما أكد فيراتي "أنا أيضًا سمعته، قال لي اللعنة عليك. إذا قلتُ أنا ذلك، سأعاقب لعشر مباريات".

كمّا علّق البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان على هذه المسألة بالقول "تحدثنا عن ذلك، أعتقد أنكم عثرتم على المشاهد. إنها واضحة لدرجة أنني لن أعلّق حتى. إنه لأمر مخز، لا أريد أن نربط خروجنا بالتحكيم لكني أعتقد أنه كان هناك الكثير من المواقف التي ربما لم يتم التعامل معها بشكل جيد".

فيما لم يولِ المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أهمية كبرى للموضوع "فيراتي وأندر تحدّثا عن ذلك على التلفاز، يجب أن نصدّق ما قالاه لنا. لكن الأهم اليوم هو أننا لسنا في النهائي. لم أسمع شيئًا من مقاعد البدلاء. الاتحاد الأوروبي للعبة سيفتح تحقيقًا ربما ولكن ذلك ليس عذرًا (لخسارتنا)".

وخرج سيتي فائزًا 2-صفر على ملعب الاتحاد في مانشستر، بعد أن حمل معه تقدمًا 2-1 من الذهاب في العاصمة الفرنسية ليبلغ النهائي الأول في تاريخ النادي. وطُرد الأرجنتيني أنخل دي ماريا من جانب الضيوف في الدقيقة 69 بعد تدخل على البرازيلي فيرناندينيو.           
                  
 

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