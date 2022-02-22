جونسون يعارض إقامة مباريات كرة قدم في روسيا

وقال جونسون بعد إعلانه أمام البرلمان فرض عقوبات على المصارف الروسية "من المهم للغاية في هذا الوقت الحرج أن يدرك الرئيس (فلاديمير) بوتين أن ما يفعله سيكون كارثة لروسيا".

وتابع "من الواضح من رد فعل العالم لما فعله في دونباس أنه سينتهي به الأمر مع روسيا أكثر عزلة وروسيا منبوذة أكثر فأكثر"، مضيفًا "لا توجد فرصة لإقامة بطولات كرة قدم في روسيا تغزو دولًا ذات سيادة".

من المقرر أن تستضيف روسيا حيث أقيمت نهائيات كأس العالم الاخيرة عام 2018، نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 أيار/رمايو المقبل على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الذي استضاف أيضًا مباريات خلال بطولة أوروبا الاخيرة الصيف الماضي.

وقال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) أنه "يتابع عن كثب وباستمرار الوضع" ولكن "في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتغيير الملعب".

وسبق للاتحاد الاوروبي أن نقل آخر نهائيين في دوري أبطال أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا من مدينة إسطنبول التركية الى لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021.

ووصلت أربعة أندية إنكليزية إلى المباريات النهائية في الأعوام الثلاثة الاخيرة، هي ليفربول (بطل 2019)، توتنهام، تشلسي (بطل 2021) ومانشستر سيتي.

