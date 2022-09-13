جورجينيو يتحدث عن إقالة توخيل ويصف فترته بالرائعة

وقال جورجينيو عشية مواجهة زالتسبورغ النمساوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا "إن الكثير من الأمور حصلت (خلال أسبوع واحد). كما يعرف الجميع، نحاول التأقلم مع المدرب الجديد ونتطلع للعمل معه".

وقررت الإدارة الأميركية الجديدة في النادي اللندني بقيادة تود بويلي الاستعانة بمدرب برايتون غراهام بوتر للاشراف على الفريق خلفاً لتوخيل الذي دفع ثمن البداية المتواضعة للنادي اللندني هذا الموسم، إن كان محلياً أو قارياً، وخسر وظيفته بعد أقل من عامين على توليها.

ولم يشفع لتوخيل قيادته تشلسي إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 بعد أشهر معدودة على وصوله خلفاً لفرانك لامبارد، فقررت الإدارة الجديدة التخلي عن خدماته، لتسير بذلك على خطى المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش الذي اشتهر بإقالة المدربين.

ولم يُخفِ جورجينيو أن "الجميع تفاجأ بطبيعة الحال" من دون أن يغوص في تفاصيل ردود فعل اللاعبين على إقالة توخيل لكن "لقد تحدثنا (بالموضوع) بطبيعة الحال، لكن ما يحصل بين اللاعبين يبقى بيننا".

وتابع البرازيلي الأصل المتوج في صيف 2021 مع إيطاليا بلقب كأس أوروبا "لقد أمضينا فترة جميلة مع توماس ونحن نُقَدّر كل ما فعله من أجلنا ومن أجل النادي والمشجعين، لكن الآن هناك تحدٍ جديد ونحن متحمسون للغاية".

وشدد جورجينيو على أن صفحة توخيل قد طويت وأن هناك ضرورة للتركيز على مباراة الأربعاء الهامة من أجل حسابات التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم، وما يليها من اختبارات أمام الفريق اللندني الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ست مراحل.

وأوضح "الآن، هناك مباريات بانتظارنا. الحياة تسير بسرعة وليس لدينا الوقت للتفكير بما حصل. يجب التركيز على ما يتعين علينا القيام به".

وكشف أن التواصل الأول مع المدرب الجديد غراهام كان إيجابياً فقد "وصل مع فكرة. علينا فقط أن نحاول فهم ما يتوقعه منا وبذل قصارى جهدنا لتطبيقه... نحن، الفريق بأكمله، مسؤولون عما سيحدث".

وأردف "إنه متواضع للغاية لكن لديه طريقة عمل جيدة. يواجه هذا التحدي وأعتقد أنه سوف يقوم بعمل جيد. لديه أفكار جيدة ومجموعة من اللاعبين على استعداد لفعل كل شيء والاستماع إلى ما يريده. إنه مزيج جيد للحصول على نتائج جيدة".

