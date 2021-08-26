جوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021

توّج السنغالي إدوارد ميندي، لاعب تشيلسي الإنكليزي، بجائزة أفضل حارس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

كما نالت لاعبة برشلونة الإسباني ساندرا بانوس جائزة أفضل حارسة مرمى في المسابقة الأوروبية العريقة.

ونال البرتغالي روبن دياز، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، بجائزة أفضل مدافع في المسابقة، وتوجت الإسبانية إيرين باريديس بذات الجائزة لدى السيدات.

واستحق الفرنسي نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، جائزة أفضل متوسط ميدان في المسابقة وتوجت أليكسيا بتيلاس، لاعبة برشلونة، بالجائزة ذاتها عند السيدات.

وعادت جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للاعب بروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند أما لدى السيدات فكانت مهاجمة الإسبانية جينيفر هيرموسو، لاعبة برشلونة.

ونال المدرب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق تشيلسي توماس توخيل بجائزة أفضل مدرب في المسابقة.



