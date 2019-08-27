جماهير ريد ستار بلغراد تضع دبابة أمام ملعب النادي !

وتعود الدبابة (تي 55) لفترة الاتحاد السوفيتي السابق وهي واحدة من أكثر من ألف دبابة خدمت لعقود في الجيش اليوغوسلافي السابق.

وزينت الجماهير الدبابة بألوان قميص لعب ريد ستار بلغراد ووضعتها أمام المدخل الشمالي لملعب رايكو ميتيتش يوم الاثنين.

ويخصص الجزء الشمالي من الملعب عادة لجماهير ريد ستار التي تورّطت في السابق في أحداث عنف.

وقال موقع لمشجعي نادي ريد ستار على الانترنت قبل مباراة الإياب اليوم بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 2-2 "أسلحة رد ستار باتت جاهزة".

ولم يتسن على الفور الوصول لمسؤولي رد ستار للتعليق.

ونفى مشجعو ريد ستار أن يكون وضع الدبابة أمام الملعب تصرفاً استفزازياً وقام العشرات منهم بالتقاط الصور بجوارها.

وقال المشجع نيناد "ليس استفزازاً.. إنه إمر طبيعي تماماً.. الحرب انتهت منذ 25 عاماً".

وأضاف مشجع آخر يدعى ستانيسا بوسيوكوفيتش بعد أن اشترى تذاكر المباراة "إنها أمور تتعلق بكرة القدم أكثر من أي شيء آخر".

وهون وزير الداخلية نيبوشا ستيفانوفيتش من الأمر قائلاً إنه لا توجد ذخائر في الدبابة.

وقال مسؤولون إنه لا يوجد أي داع لتدخل الشرطة.