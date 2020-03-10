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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

توقعات بغياب مارسيلو وكورتوا عن مواجهة مانشستر سيتي

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يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا وزميله المدافع البرازيلي مارسيلو من اصابة عضلية ويحوم الشك حول مشاركتهما في المباراة ضد مانشستر سيتي الانكليزي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم المقررة في 17 الحالي.

Reuters

وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بيانا أكد فيه أنه تبين للجهاز الطبي في النادي إصابة مارسيلو "بتمزق في العضلة على مستوى الفخذ الايسر" في حين يعاني كورتوا من "تمزق على مستوى الحالب الأيسر".

ولم يشر النادي إلى مدة غياب اللاعبين عن الملاعب لكن الصحف الإسبانية تشير إلى أنهما قد لا يخوضا المباراة ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا حيث يتخلف الفريق الإسباني 1-2 بعد سقوطه على أرضه.

ويستطيع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سد ثغرة غياب مارسيلو بإشراك الفرنسي فيرلان ميندي، على أن يستعين بخدمات الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بدلاً من كورتوا بين الخشبات الثلاث.

ويستمر غياب الجناح البلجيكي إدين هازار الذي خضع لعملية جراحية في كاحله في الولايات المتحدة في 5 من الشهر الحالي.
 

ريال مدريد
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