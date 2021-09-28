توخيل يعلن إصابة كانتي بفيروس كورونا

وسيغيب كانتي بالتالي عن الموقعة المرتقبة التي ستجمع فريقه تشيلسي بيوفنتوس على ملعب الأخير يوم غد الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبيل المباراة المنتظرة: "جاءت نتيجة فحص نغولو إيجابية لفيروس كورونا ويجب أن يوضع في الحجر. لم يتواجد في التمارين اليوم".

وتنص قوانين الحكومة البريطانية على أن مدة الحجر الصحي في حالة إصابة بكورونا هي 10 أيام، ما يعني أن بطل مونديال 2018 لن يتمكن أيضًا من خوض مباراة فريقه على ملعبه أمام ساوثمبتون في الدوري المحلي السبت.