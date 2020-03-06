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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

توخيل يأمل عودة سيلفا "في الوقت المناسب" لمواجهة دورتموند

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أعرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن أمله في عودة قائد فريقه الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، المصاب في الفخذ، إلى الملاعب "في الوقت المناسب" لخوض إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء المقبل.

AFP

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه مع مضيفه ستراسبورغ في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المحلي "أنا متفائل (بخصوص عودته). إنه لا يشعر بالآلام اليوم، إنه ضمن المهلة المحددة (للعودة)".

وأضاف "تيا (تياغو) يستعد لمباراة الأربعاء. إنه يريد بالتأكيد أن يلعب، الآن علينا أن نكون صبورين. ربما سنقرر يوم الثلاثاء أو صباح الأربعاء".
 
وعن مشاركته في مباراة السبت ضد ستراسبورغ، أكد المدرب الألماني أنه "من السابق لأوانه بالنسبة له، لكنه تدرب معنا".

وفضلا عن سيلفا الغائب عن الملاعب منذ أسبوعين، سيفتقد باريس سان جيرمان أيضا بسبب الإصابة خدمات كولان داغبا والإسباني أندير هيريرا والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الألماني تيلو كيهرر ولاعب الوسط السنغالي إدريسا غي بسبب الإصابة، حيث أوضح توخيل أنهما سيخضعان لفحوص قبل السفر إلى ستراسبورغ، مشيرا إلى أن "إصابتهما ليست خطيرة".
 

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