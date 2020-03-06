توخيل يأمل عودة سيلفا "في الوقت المناسب" لمواجهة دورتموند

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه مع مضيفه ستراسبورغ في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المحلي "أنا متفائل (بخصوص عودته). إنه لا يشعر بالآلام اليوم، إنه ضمن المهلة المحددة (للعودة)".

وأضاف "تيا (تياغو) يستعد لمباراة الأربعاء. إنه يريد بالتأكيد أن يلعب، الآن علينا أن نكون صبورين. ربما سنقرر يوم الثلاثاء أو صباح الأربعاء".



وعن مشاركته في مباراة السبت ضد ستراسبورغ، أكد المدرب الألماني أنه "من السابق لأوانه بالنسبة له، لكنه تدرب معنا".

وفضلا عن سيلفا الغائب عن الملاعب منذ أسبوعين، سيفتقد باريس سان جيرمان أيضا بسبب الإصابة خدمات كولان داغبا والإسباني أندير هيريرا والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الألماني تيلو كيهرر ولاعب الوسط السنغالي إدريسا غي بسبب الإصابة، حيث أوضح توخيل أنهما سيخضعان لفحوص قبل السفر إلى ستراسبورغ، مشيرا إلى أن "إصابتهما ليست خطيرة".

