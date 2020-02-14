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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

توخيل متفائل بشأن جاهزية نيمار لمباراة دورتموند

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أكد الألماني توماس توخيل أنّه متفائل بخصوص جاهزية نجمه البرازيلي نيمار للمباراة ضد بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا "سواء لعب أو لم يلعب السبت (ضد أميان في الدوري المحلي).

AFP


وقال توخيل مدرب باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة في مؤتمر صحافي عشية مواجهة مضيفه أميان في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي: "إذا لعب أو لم يلعب (السبت)، سيكون حاضراً في دورتموند، أنا متأكد من ذلك، ولكن دون أن يكون في أفضل مستوياته مثلما كان قبل أسبوعين، بيد أنّه سيساعدنا، أنا متأكد ومقتنع".

وأضاف توخيل الذي كان متشائماً الأربعاء بخصوص نجمه البرازيلي الغائب عن الملاعب بسبب إصابة في أضلاعه "الخطر ينقص كلّ يوم، وسنقرر اليوم (الجمعة) مع جميع الأطباء" بخصوص حضوره معنا أم لا في أميان في المباراة الأخيرة قبل السفر إلى ألمانيا.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في أضلاعه قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-صفر) في الأول من شباط/فبراير الحالي، فغاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه ضد مضيفه نانت (2-1) وضيفه ليون (4-2) في الدوري، ومضيفه ديجون (6-1) في مسابقة كأس فرنسا.

وردّ توخيل على سؤال عما إذا كان غياب نيمار لمدة أسبوعين يعتبر مشكلة بالنسبة له، قائلاً "هل من الممكن أن يحدث هذا الموقف (في أميان)؟ نعم، هل من الأفضل ألا يصل إلى دورتموند دون أن يلعب؟ نعم".

وغاب نيمار الموسم الماضي عن ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة بسبب الإصابة أيضاً.
وزفَّ توخل نبأ ساراً لجماهير النادي الباريسي يتعلق بعودة المدافع البرازيلي ماركينيوس.

وأضاف أنّ الإيطالي ماركو فيراتي والسنغالي إدريسا غي اللذين تعرضا لـ"كدمة" دون خطورة في المباراة ضد ليون الأحد وغابا عن المباراة الأخيرة ضد ديجون، سيكونان حاضرين في أميان، فيما سيغيب المدافع بريسنل كيمبيمبي لمعاناته من الإصابة.

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