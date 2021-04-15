تعرف على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

حدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الخميس مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب ذهاباً ريال مدريد الاسباني مع ضيفه تشيلسي الانكليزي في 27 نيسان/أبريل الحالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الانكليزي في 28 منه.

وكان الاتحاد الاوروبي أكّد في 19 آذار/مارس الماضي خلال سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي أنه سيحدّد موعد مباريات دور الأربعة منتصف الشهر الحالي.

ويفتتح ريال مدريد وتشيلسي الدور نصف النهائي بمواجهتهما بملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد في 27 الحالي، ويلعب سان جيرمان مع مانشستر سيتي في اليوم التالي بملعب بارك دي برانس.

ويبدأ مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان إياب دور الاربعة في الرابع من أيار/مايو بملعب الاتحاد في مانشستر، فيما يختتمه تشيلسي والنادي الملكي بملعب ستامفورد بريدج في الخامس من الشهر ذاته.

وتقام المباراة النهائية في 29 أيار/مايو المقبل بالملعب الأولمبي "أتاتورك" في إسطنبول.



وهنا برنامج نصف النهائي:

ذهاباً:

- الثلاثاء 27 نيسان/أبريل:

ريال مدريد - تشيلسي



- الأربعاء 28 نيسان/أبريل:

باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي



إياباً:

- الثلاثاء 4 أيار/مايو:

مانشستر سيتي - باريس سان جيرمان



- الأربعاء 5 أيار/مايو:

تشليسي - ريال مدريد







