تعرض سيارة مدرب بورتو لهجوم بعد الخسارة أمام كلوب بروج

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد استُهدفت السيارة التي كانت تقل زوجة كونسيساو وولديه بعد الهزيمة ضمن منافسات الجولة الثانية.

ورشق الأنصار الحجارة ووجهوا إساءات شفهية إلى العائلة التي لم يتعرض أي من أفرادها لإصابة.

وقال بطل أوروبا مرتين في بيان "بورتو يدين تمامًا الهجوم على سيارة عائلة المدرب سيرجيو كونسيساو الليلة الماضية خارج ملعب دو دراغاو".

وتابع "كما يتأسف بورتو لانعدام الحماية من السلطات ويدعو إلى التعرف بسرعة على الفاعلين الذين قاموا بهذا العمل الوحشي ومحاسبتهم".

ولا يزال بورتو من دون أي فوز قاريًا هذا الموسم بعد أن سقط في المباراة الأولى 2-1 ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني الاسبوع الماضي، ويحتل المركز الثالث في الدوري المحلي على بُعد ثلاث نقاط من بنفيكا المتصدر.

