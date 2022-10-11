تعادل دورتموند وإشبيلية يمنح سيتي تذكرة العبور

وقبل جولتين من النهاية، رفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وضمن بالتالي أحد المركزين الأولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند سبع نقاط مقابل اثنتين لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.

بعد أن تعرض لخسارة مذلة 1-4 على أرضه الأسبوع الماضي ضد دورتموند ما أدى الى الإطاحة بمدربه خولن لوبيتيغي، خرج إشبيلية بالتعادل 1-1 من ألمانيا.

وخلف لوبيتيغي الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي استهل مشواره على رأس الجهاز الفني للنادي الاندلسي السبت بتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو ثالث الدوري الإسباني، علمًا أن إشبيلية يحتل على غير عادة المركز الثامن عشر في "لا ليغا" بعد فوز يتيم هذا الموسم.

أما دورتموند فدخل المباراة بعد أن خطف تعادلاً مثيرًا 2-2 في الثانية الأخيرة ضد ضيفه بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت.

وافتتح الفرنسي تانغي نيانزو التسجيل للضيوف برأسية إثر كرة نفذها الكرواتي ايفان راكيتيتش من ضربة ثابتة (18).

وعادل الإنكليزي الشاب المتألق جود بيلينغهام بعد أن رفع رجله ليتابع عرضية البلجيكي توما مونييه عن الجهة اليمنى (35).

وأصبح بيلينغهام (19 عامًا)، المتواجد على رادار كبار الأندية، ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات تواليًا في دوري الابطال بعد هالاند والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.