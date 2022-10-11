English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

تعادل دورتموند وإشبيلية يمنح سيتي تذكرة العبور

من قبل

انتهت مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه إشبيلية الإسباني بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا ما منح مانشستر سيتي الإنكليزي تذكرة العبور إلى ثمن النهائي.

Reuters

وقبل جولتين من النهاية، رفع سيتي رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وضمن بالتالي أحد المركزين الأولين المؤهلين بعد أن بات في رصيد دورتموند سبع نقاط مقابل اثنتين لكل من إشبيلية وكوبنهاغن.

بعد أن تعرض لخسارة مذلة 1-4 على أرضه الأسبوع الماضي ضد دورتموند ما أدى الى الإطاحة بمدربه خولن لوبيتيغي، خرج إشبيلية بالتعادل 1-1 من ألمانيا.

وخلف لوبيتيغي الأرجنتيني خورخي سامباولي الذي استهل مشواره على رأس الجهاز الفني للنادي الاندلسي السبت بتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو ثالث الدوري الإسباني، علمًا أن إشبيلية يحتل على غير عادة المركز الثامن عشر في "لا ليغا" بعد فوز يتيم هذا الموسم.

أما دورتموند فدخل المباراة بعد أن خطف تعادلاً مثيرًا 2-2 في الثانية الأخيرة ضد ضيفه بايرن ميونيخ في البوندسليغا السبت.

وافتتح الفرنسي تانغي نيانزو التسجيل للضيوف برأسية إثر كرة نفذها الكرواتي ايفان راكيتيتش من ضربة ثابتة (18).
وعادل الإنكليزي الشاب المتألق جود بيلينغهام بعد أن رفع رجله ليتابع عرضية البلجيكي توما مونييه عن الجهة اليمنى (35).

وأصبح بيلينغهام (19 عامًا)، المتواجد على رادار كبار الأندية، ثالث مراهق يسجل في أربع مباريات تواليًا في دوري الابطال بعد هالاند والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي إشبيلية
السابق ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي
اقرأ
ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
التالي
-

آخر الأحداث

>