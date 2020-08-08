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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تصريحات مثيرة من شقيقة كريستيانو رونالدو

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تداولت وسائل اعلام إيطالية اليوم السبت تصريحات قوية ومثيرة من شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقب خروج نادي يوفنتوس من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

فراس بن أحمد 

ورغم تسجيل كريستيانو لهدفين في شباك ليون الفرنسي (2-1) أمس الجمعة إلا أن يوفنتوس غادر مسابقة دوري الأبطال بعد أن انهزم ذهاباً بهدف دون رد. 

وعقب انتهاء المواجهة، سارعت شقيقة "الدون"، إلما أفيرو، لكتابة تدوينة مثيرة للجدل تاركة وراءها العديد من التأويلات: "أنا فخورة عندما أشاهدك تلعب، أنا سعيدة للجهد الكبير الذي تبذله وتفانيك على أرض الملعب".

وأضافت شقيقة النجم البرتغالي قائلة: "للأسف لا يمكنك فعل كل شيء بمفردك. أن تفعل المزيد فهذا ضرب من ضروب المستحيل، لقد بذلت قصارى جهدك فأنت لاتزال الأفضل". 

وأحدثت تدوينة شقيقة كريستيانو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهاجمتها للاعبي يوفنتوس محملة إياهم مسؤولية الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال. 

وأعلن يوفنتوس منذ ساعات عن خبر اقالة مدربه ماوريسيو ساري بعد خيبة الخروج من المسابقة الأبرز في القارة العجوز.  

أولمبيك ليون دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو يوفنتوس ماوريسيو ساري
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