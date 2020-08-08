تصريحات مثيرة من شقيقة كريستيانو رونالدو

فراس بن أحمد

ورغم تسجيل كريستيانو لهدفين في شباك ليون الفرنسي (2-1) أمس الجمعة إلا أن يوفنتوس غادر مسابقة دوري الأبطال بعد أن انهزم ذهاباً بهدف دون رد.

وعقب انتهاء المواجهة، سارعت شقيقة "الدون"، إلما أفيرو، لكتابة تدوينة مثيرة للجدل تاركة وراءها العديد من التأويلات: "أنا فخورة عندما أشاهدك تلعب، أنا سعيدة للجهد الكبير الذي تبذله وتفانيك على أرض الملعب".

وأضافت شقيقة النجم البرتغالي قائلة: "للأسف لا يمكنك فعل كل شيء بمفردك. أن تفعل المزيد فهذا ضرب من ضروب المستحيل، لقد بذلت قصارى جهدك فأنت لاتزال الأفضل".

وأحدثت تدوينة شقيقة كريستيانو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهاجمتها للاعبي يوفنتوس محملة إياهم مسؤولية الخروج من ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأعلن يوفنتوس منذ ساعات عن خبر اقالة مدربه ماوريسيو ساري بعد خيبة الخروج من المسابقة الأبرز في القارة العجوز.