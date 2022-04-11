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دوري أبطال أوروبا

تشيلسي يخسر جهود لوكاكو أمام ريال مدريد

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تعرّضت آمال تشيلسي الضّئيلة في الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا لضربة، بعد تأكّد غياب المهاجم روميلو لوكاكو عن لقاء الإياب أمام ريال مدريد.

AFP

وذكر المدرّب الألمانيّ توماس توخيل أن لوكاكو لا يزال يعاني من إصابة في وتر العرقوب، ولن يسافر مع الفريق إلى العاصمة الإسبانية.

واعترف توخيل أنّ المهاجم البلجيكي يعاني من آلام حادة ولذلك سيبقى في لندن لمواصلة العلاج.

 وأردف توخيل، أنّ قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا عاد إلى التدريبات وسيكون ضمن قائمة المباراة بعد شفائه من الإصابة بفايروس كورونا، مؤكّدا أنه خضع للفحص عدة مرات وجاءت جميع النتائج سلبيّة.

وكان تشيلسي انهزم ذهاباً (1-3) على أرضه وتبدو مهمته صعبة جداً بتجاوز الفريق الملكي في مباراة الإياب يوم غد الثلاثاء على استاد "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي.

روميلو لوكاكو دوري أبطال أوروبا تشيلسي توماس توخيل
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