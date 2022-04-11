تشيلسي يخسر جهود لوكاكو أمام ريال مدريد

وذكر المدرّب الألمانيّ توماس توخيل أن لوكاكو لا يزال يعاني من إصابة في وتر العرقوب، ولن يسافر مع الفريق إلى العاصمة الإسبانية.

واعترف توخيل أنّ المهاجم البلجيكي يعاني من آلام حادة ولذلك سيبقى في لندن لمواصلة العلاج.

وأردف توخيل، أنّ قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا عاد إلى التدريبات وسيكون ضمن قائمة المباراة بعد شفائه من الإصابة بفايروس كورونا، مؤكّدا أنه خضع للفحص عدة مرات وجاءت جميع النتائج سلبيّة.

وكان تشيلسي انهزم ذهاباً (1-3) على أرضه وتبدو مهمته صعبة جداً بتجاوز الفريق الملكي في مباراة الإياب يوم غد الثلاثاء على استاد "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي.