تشيفرين يؤيد فقاعة في دوري الأبطال اعتباراً من نصف النهائي

وقال تشيفرين في المقابلة التي أجريت معه في بورتو "لقد أعجبنا بالفاينال 8 العام الماضي في البرتغال. لكنه يستغرق أسبوعين وهذا كثير جداً".

وكانت مباريات دوري أبطال أوروبا قد استكملت اعتباراً من ربع النهائي العام الماضي في فقاعة في لشبونة، بمباراة إقصائية واحدة، جراء التأجيل الذي طرأ على البطولة بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولكنه أضاف أنه "في الفاينال 4، بعد العام 2024، هناك إيجابيات وسلبيات"، فمن ناحية "قد يكون حدثاً رائعاً مع أسبوع كامل من كرة القدم تصاحبه أحداث أخرى مثل الحفلات الموسيقية. لكن من جهة أخرى، ستخسر الأندية ميزة اللعب على أرضها. كما أن المباريات ستكون أقل بالنسبة للنقل التلفزيوني".

وتابع أن "هناك قضايا مالية وتسويقية يجب معالجتها. لكنني شخصيا أود أن أرى ذلك يحدث".

لكن تشيفرين اعتبر أن "الأمر ليس طارئاً، يمكننا أن نقرر ذلك خلال عام".

من جهة أخرى، أعرب تشيفرين عن استيائه من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، الأندية الثلاثة التي رفضت التخلي عن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي باء بالفشل.

وقال إنه "بالنسبة لعائلة كرة القدم بأكملها، فإن موقفهم صادم وغير مقبول".