تشافي: "هذه المسابقة قاسية"

وقال تشافي بعد المباراة "كان الهدف الاول لإنتر بمثابة ضربة لنا ولا يمكن للهدف الثاني أن يحصل على هذا المستوى من المنافسات، في كرة قدم على أعلى مستوى"، في إشارة إلى الأخطاء الدفاعية من جيرارد بيكيه وإريك غارسيا.

وتابع "أظهرنا الإيمان والشخصية حتى النهاية. كانت هذه المسابقة قاسية للغاية بالنسبة لنا: في ميونيخ، مع افتقارنا للواقعية، في ميلانو واليوم مع أخطائنا".

وأضاف تشافي: "حتى لو كان لا يزال لدينا فرصة حسابيًا (للتأهل)، فلم يعد الأمر بأيدينا فقط. نحن نحتفظ بالأمل، لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية. وهذا بسبب أخطائنا، ولا شيء غير ذلك".

وأردف "قدّمنا شوطاً أول جيد ولكن أخطاءنا قتلتنا. إنه أمر قاس وصعب. لكن إذا ارتكب الدفاع أخطاء، فهذا يعني أنني ارتكبتها. إذا كان بيكيه أو بوسكيتس أو بيدري أو ديمبيليه مخطئين، فأنا المخطئ. إنها مسؤوليتي. في الشوط الثاني، لم نلعب بالتركيز الكافي. إنه خطأ تدريبي. عندما تتعادل على أرضك مع لاعبين رائعين مثل الليلة، فهذا خطأي. ليس هناك أي مشكلة. أنا غاضب، محبط، حزين ومنزعج".



