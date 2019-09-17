وينتظر أن يشهد ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا اهتماماً كبيراً خاصة في المجموعات التي تضم أكثر من طرفين للتنازع على صدارة ووصافة كل مجموعة.



ومن المتوقع وجود تقلبات كبيرة في ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا خلال المراحل الست الخاصة بهذا الدور، إذ ستكون الصورة أكثر وضوحاً عقب مرور مرحلة الذهاب على الأقل.

وسيتنافس العديد من كبار أوروبا على مركز الصدارة في ترتيب مجموعات دوري ابطال أوروبا، وخاصة في مجموعة ريال مدريد الذي سيعاني من منافس شرس اسمه باريس سان جيرمان ومجموعة ليفربول التي تضم نابولي.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا وحسابات التأهل الموضوع ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا الفرق التي تتأهل بطل ووصيف كل مجموعة قانون ترتيب المجموعات يحسب الترتيب وفقاً للنقاط التي يجمعها كل فريق حسابات نقاط فرق المجموعة ثلاث نقاط للفوز – نقطة للتعادل – الخسارة بلا نقاط

ما هي أقوى المجموعات التي ستشهد منافسة على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا؟

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا من بين المجموعات التي ستشهد منافسة على المركز الأول تحديداً نظراً لتواجد نابولي، إذ ضمت المجموعة الخامسة جينك وريد بول سالزبورغ أيضاً

مجموعة ريال مدريد لا تقل صعوبة عن سابقتها خاصة وأن الفريق المنافس هو باريس سان جيرمان، علماً أنّ غلطة سراي وكلوب بروج أقل إمكانيات من سابقيهما للتنافس على بطاقة في المجموعة الأولى.

مجموعة يوفنتوس التي تضم أتلتيكو مدريد من بين المجموعات التي يبقى اسمى المتصدر فيها مجهولاً حتى اللحظات الأخيرة خاصة وأنها تضم باير ليفركوزن ولوكوموتيف أيضاً.

مجموعة برشلونة، هي الأقوى بلا منازع في ظل تواجد إنتر وبوروسيا دورتموند وسلافيبا براغ.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات