تذاكر مجانية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا

كما سيمنح يويفا 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها ستة آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 أيار/مايو المقبل في تورينو الايطالية.

وسيحصل كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبروغ الروسية، على خمسة آلاف تذكرة "من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء".

وسيُمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي سيقام في إشبيلية في إسبانيا على أربعة آلاف تذكرة، مقابل ثلاثة آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" في تيرانا عاصمة ألبانيا.

