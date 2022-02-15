English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تذاكر مجانية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا

من قبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاثاء أنه سيقدم عشرة آلاف تذكرة مجانية للمشجعين لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال هذا الموسم، "لمكافأتهم" على "الدعم الذي قدموه خلال أزمة كوفيد -19".

AFP

كما سيمنح يويفا 20 ألف تذكرة إضافية مجانية لنهائيات أخرى في البطولات القارية، بما فيها ستة آلاف لنهائي دوري أبطال السيدات في 22 أيار/مايو المقبل في تورينو الايطالية.

وسيحصل كل ناد من طرفي النهائي لدى الرجال، والمرتقب في 28 من الشهر ذاته في سان بطرسبروغ الروسية، على خمسة آلاف تذكرة "من أجل مكافأة مشجعيهم الأكثر وفاء".

وسيُمنح كل فريق في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الذي سيقام في إشبيلية في إسبانيا على أربعة آلاف تذكرة، مقابل ثلاثة آلاف لكل طرف في نهائي المسابقة المستحدثة "كونفرنس ليغ" في تيرانا عاصمة ألبانيا.
 

الدوري الأوروبي نهائي دوري أبطال أوروبا إشبيلية يويفا
السابق باريس سان جيرمان يطمح لكسب الأ
اقرأ
باريس سان جيرمان يطمح لكسب الأسبقية على أرضه أمام ريال مدريد
التالي موعد مشاهدة مباراة باريس سان ج
اقرأ
موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في بث مباشر

آخر الأحداث

>