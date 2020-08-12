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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تخسير فريق في الدور التمهيدي بسبب حالتي كورونا

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اعتبر يويفا فريق دريتا الكوسوفاري خاسراً بعد أن الغيت مواجهته أمام لينفيلد الأيرلندي الشمالي في الدور التمهيدي لدوري الأبطال لموسم 2020-2021 بسبب إصابتين بكورونا.

Reuters

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء فريق دريتا الكوسوفاري خاسرا بعد أن الغيت مواجهته أمام لينفيلد الأيرلندي الشمالي في الدور الاول التمهيدي من دوري ابطال اوروبا لموسم 2020-2021 الثلاثاء بسبب اصابتين بفيروس كورونا في صفوفه.

وكانت المباراة بين دريتا ولينفيلد مقررة في نيون بالقرب من مقر الاتحاد القاري للعبة لكن بعد أن تبين وجود حالتين ضمن صفوف الفريق الكوسوفاري "قررت السلطات السويسرية بالتعاون مع يوفيا" وضع جميع أفراد الفريق في الحجر الصحي كما أعلن الاتحاد الأوروبي.

ووفق البروتوكول الصحي ليوفيا و"بسبب ظروف طارئة"، قضت الهيئة التأديبية للاتحاد الأوروبي في الاستئناف، اعتبار "دريتا منسحبا من المباراة وبالتالي خسارته بنتيجة 3-صفر"، وتأهل لينفيلد الى الدور المقبل.

وكانت جميع الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق قبل وصولهم الى سويسرا سلبية.

ووفق البروتوكول الصحي ليويفا فيجب أن يكون هناك 13 لاعبا، بمن فيهم الحارس، بصحة جيدة كي تقام المباراة. وفي حال عدم مطابقة الشروط تعاد برمجة المباراة، وإذا لم يكن ذلك ممكنا "يعتبر الفريق مسؤولا" ويخسر المباراة بثلاثية نظيفة.                                    

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تخسير فريق في الدور التمهيدي بسبب حالتي كورونا
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