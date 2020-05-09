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دوري أبطال أوروبا

تحديد موعد ومكان مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

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بعد ثلاثة أشهر من الآن تقريباً ستلعب مباراة يوفنتوس وليون وفقاً لرئيس الأخير في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

Reuters

قال جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي إن مواجهة فريقه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ستلعب نهاية الصيف الحالي وفقاً للتاريخ الأولي الذي تمّ الإبلاغ عنه.

وفشل ليون في التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تم إعلان إنهاء الدوري الفرنسي وفقاً للترتيب الذي كانت عليه الأندية عندما علقت المسابقة بسبب فيروس كورونا، إذ كان ليون يحتل المركز السابع.

وقال رئيس ليون في تصريحات تلفزيونية: "المباراة ضد يوفنتوس تم تأكيد موعدها في السابع من أب/أغسطس، في تورينو وحلف أبواب موصدة".

ومع أنّ ليون تقدم باعتراضات رسمية بشأن قرار إنهاء الموسم في فرنسا لكنه يملك آمالاً مشروعة بمتابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما انتصر ذهاباً على يوفنتوس بهدف دون رد في السادس والعشرين من شباط/فبراير الفائت.

وتصنّف فرنسا رفقة إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا من بين أكثر الدول خطراً بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن قرار إنهاء المسابقة المحلية لم يتخذ سوى في فرنسا من بين الدول الأربعة.
 

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