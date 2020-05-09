تحديد موعد ومكان مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

قال جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي إن مواجهة فريقه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ستلعب نهاية الصيف الحالي وفقاً للتاريخ الأولي الذي تمّ الإبلاغ عنه.

وفشل ليون في التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تم إعلان إنهاء الدوري الفرنسي وفقاً للترتيب الذي كانت عليه الأندية عندما علقت المسابقة بسبب فيروس كورونا، إذ كان ليون يحتل المركز السابع.

وقال رئيس ليون في تصريحات تلفزيونية: "المباراة ضد يوفنتوس تم تأكيد موعدها في السابع من أب/أغسطس، في تورينو وحلف أبواب موصدة".

ومع أنّ ليون تقدم باعتراضات رسمية بشأن قرار إنهاء الموسم في فرنسا لكنه يملك آمالاً مشروعة بمتابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما انتصر ذهاباً على يوفنتوس بهدف دون رد في السادس والعشرين من شباط/فبراير الفائت.

وتصنّف فرنسا رفقة إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا من بين أكثر الدول خطراً بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن قرار إنهاء المسابقة المحلية لم يتخذ سوى في فرنسا من بين الدول الأربعة.

