تأهل "سيتي" يمرّ عبر الانتصار على أتالانتا

ويتصدر "السيتيزنس" المجموعة الثالثة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، وإضافة فوز جديد إلى رصيده يكفيه لحسم عبوره إلى الدور المقبل.

ويحل سيتي ضيفا على أتالانتا الإيطالي الوافد الجديد إلى دوري الأبطال والذي لم يحقق بعد أي نقطة بعد ثلاث هزائم كان آخرها في ملعب الاتحاد وانتهت بفوز الـ"سيتيزنس" 5-1 في الجولة الثالثة.

كما تشهد المجموعة مباراة تحديد المصير بين دينامو زغرب الكرواتي وضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني. ولكل من الفريقين أربع نقاط في رصيده، وهما تعادلا في الجولة الماضية 2-2، وفوز أي من الفريقين يمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي دور الـ16.

أرقام قبل المواجهة :

أتالانتا – مانشستر سيتي

*المواجهة السابقة الوحيدة بين الفريقين كانت في الجولة الثالثة، وفاز بها مانشستر سيتي 5-1 على ملعب الاتحاد.

*استضاف أتالانتا فريقاً إنكليزياً وحيداً في المسابقات الأوروبية، 2017 فاز على إيفرتون 3-0 في اليوروبا ليغ.

*خسر أتالانتا أول 3 مباريات هذا الموسم في دوري الأبطال، وهو أول فريق إيطالي يفعل ذلك.

*فاز مانشستر سيتي في 10 من آخر 12 مباراة بدوري الأبطال (فاز 10 مرات-تعادل مرة-خسر مرة)، بما يشمل 3 انتصارات هذا الموسم، لم يسبق لفريق أن فشل بالتأهل بعد فوزه في أول 3 مباريات بدور المجموعات.

*أتالانتا أكثر فريق اهتزت شباكه هذا الموسم في دوري الأبطال (11)، بالفعل فريقان فقط استقبلا أهدافاً أكثر منه في أول 3 مباريات (سلافيا براغ 12، هيلسنبورغ 13).

*ساهم لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ في إحراز 13 هدفاً في آخر 10 مباريات بدوري الأبطال (سجل 9 – صنع4).

*صنع جناحا مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ ورياض محرز 7 فرص لكل منهما هذا الموسم في دوري الأبطال – ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز فقط صنعا فرصاً أكثر لبعضهما بعضاً (9).

*سجل مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو في جميع مواسمه الـ11 في دوري الأبطال: هناك 3 لاعبين سجلوا في مواسم أكثر بين اللاعبين الذين سجلوا في جميع مشاركاتهم في المنافسة وهم: ديدييه دروغبا (12) وأندريه شيفشينكو (12) وراؤول (15).

*اهتزت شباك حارس أتالانتا بيرلويجي غوليني بـ11 هدفاً هذا الموسم في دوري الأبطال، آخر حارس استقبل أهدافاً أكثر في أول 3 مباريات له في البطولة كان حارس ليجيا وارسو آركادويس مالارز 2016 (13).

*سجل مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو في كل من آخر 5 مباريات خارج أرض فريقه بدور المجموعات في دوري الأبطال (5 أهداف).

دينامو زغرب - شاختار دانييتسك

*لم يفز دينامو زغرب في 3 مواجهات أوروبية مع شاختار دانييتسك (تعادل مرة-خسر مرتين).

*آخر زيارة لشاختار لملعب دينامو زغرب كانت في 2008، انتصر آنذاك 3-1 في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال.

*لم يفز دينامو زغرب من قبل على أي فريق أوكراني في 11 مباراة بالمسابقات الأوروبية (تعادل 3 مرات-خسر 8 مرات).

*فاز دينامو زغرب في آخر مباراة على أرضه بدوري الأبطال 4-0 على أتالانتا، لكنه لم يحقق فوزين متتاليين على أرضه في البطولة من قبل.

*يطمح شاختار دانييتسك لتحقيق 3 انتصارات متتالية خارج أرضه للمرة الأولى في دوري الأبطال.

*ستكون هذه المباراة هي الـ40 لدينامو زغرب في دوري الأبطال (فاز 5 مرات-تعادل 6 مرات-خسر 28 مرة).

*لم يحافظ حارس شاختار أندريه بياتوف على نظافة شباكه في آخر 22 مباراة له بدوري الأبطال كأساسي، آخر حارس خاض سلسلة أطول من هذا النوع كان أكينفيف (43 مباراة) بين 2006-2017.

*يساهم لاعب دينامو زغرب ميسلاف أورسيتش في إحراز هدف هذا الموسم بدوري الأبطال كل 45 دقيقة (سجل 4 – صنع 1) خلال 227 دقيقة.

*سجل لشاختار لاعب تحت 20 عاماً في كل من آخر مباراتين لعبهما الفريق في دوري الأبطال (مانور سولومون ودودو) – لم يسجل له لاعب تحت 20 عاماً خلال 52 مباراة سابقة في المنافسة.

*بعد تسجيل دودو هدفاً لشاختار ذهاباً ضد دينامو زغرب، بات شاختار ثاني أكثر فريق يسجل له لاعبون برازيليون في البطولة (16) بعد بورتو (22).

