تأجيل مباريات الأسبوع القادم في دوري الأبطال والـ"يوروبا ليغ"

وأصدر الاتحاد القاري بياناً جاء فيه "عطفاً على القرارات التي اتخذتها حكومات عدة، تم تأجيل جميع مباريات مسابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل".

وكان الاتحاد القاري أعلن الخميس تأجيل مباراتي مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي واللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

وجاء التأجيل غداة الاعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس ما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضاً كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.

أما المباراتان الاخريان المقررتان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، فتجمعان بايرن ميونيخ الألماني مع تشيلسي (3-صفر ذهاباً)، وبرشلونة الاسباني مع نابولي الايطالي (1-1).

وكان الاتحاد الأوروبي دعا الخميس الى اجتماع طارئ يعقد الثلاثاء المقبل لبحث مصير مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعاً "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (...) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار (كوفيد-19) على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية" التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميًا.

ومن المقرر ان يشارك في الاجتماع ممثلون لكل الاتحادات الوطنية الـ55، إضافة الى مسؤولين عن الأندية وممثلين للاعبين. ومن الاحتمالات المطروحة، إرجاء كأس أوروبا عاما واحدا حتى 2021.