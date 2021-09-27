بيولي: "أتلتيكو مدريد فريق قوي جدا"

وعاد ميلان للعب في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة في ثماني سنوات لكنه تجرع الهزيمة 3-2 في أنفيلد في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية.

ويرغب فريق المدرب بيولي في التعويض غدا الثلاثاء على ملعب سان سيرو أمام أتلتيكو الذي تعادل بدون أهداف مع بورتو قبل أسبوعين.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "تعلمنا أن بعض التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في هذه المباريات. تلقينا أهدافا في أنفيلد بسبب الاستهتار والأخطاء الفنية. نحتاج إلى ثقافة اللعب على أعلى المستويات واللعب بطريقة مباشرة وسهلة والتحلي بالسرعة دون ارتكاب أخطاء لأن المنافس يستطيع أن يعاقبك في أي وقت".

وتابع: "نتحدث عن منافس يلعب في دوري الأبطال منذ سنوات طويلة وبلغ النهائي. أعتقد أن الدرس الذي تعلمناه أمام ليفربول سيساعدنا على الاستعداد جيدا أمام خصم قوي جدا".

ولم يخسر فريق المدرب بيولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسيدخل مباراة دوري الأبطال منتشيا بالفوز على فينيزيا وسبيتسيا.

وخسر أتلتيكو 1-صفر أمام مضيفه ألافيس يوم السبت وحقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات خاضها في كل المسابقات.

وقال بيولي "لا أتفق مع الرأي القائل إن أتلتيكو يمر بفترة سيئة حاليا. حتى يوم السبت لم يكن أتلتيكو قد خسر أي مباراة ولا يزال بين فرق المقدمة في الدوري الإسباني. أتلتيكو فريق قوي جدا ويملك مدربا قديرا ولاعبين على أعلى مستوى سيستغلون أي هفوة صغيرة ويجب أن نلعب بحذر طوال المباراة".

استمرار غياب إبراهيموفيتش

في السياق ذاته، أكد بيولي الإثنين أن مهاجمه المخضرم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لن يتعافى في الوقت المناسب لخوض المواجهة أمام أتلتيكو مدريد.

ولم يخض "إبرا" سوى 30 دقيقة بقميص ميلان منذ بداية الموسم الجديد، حيث اجبرته إصابة في الركبة وانزعاج في وتر العرقوب على الابتعاد قسراً عن الملاعب، في حين من المستبعد أن يتعافى قبيل الاستحقاق القاري لفريقه المتوج بلقب المسابقة الأم سبع مرات.

ومقابل الغياب المحتمل لإبراهيموفيتش، من الممكن أن يستعيد ميلان جهود مدافعيه الدنماركي سيمون كاير وأليساندرو فلورنتسي بعد تعافيهما من إصابة في الفخذ والركبة على التوالي، عقب غيابهما عن مباراة الفوز أمام سبيتسيا 2-1 في المرحلة السادسة للدوري السبت.

وقال بيولي مشيراً إلى كثرة الاصابات في صفوف فريقه "بالنسبة للمصابين الآخرين، الأمر أكثر صعوبة، وأعتقد أنه من المرجح أكثر أنهم سيعودون بعد النافذة الدولية" في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وألمح مدرب الـ"روسونيري" إلى عدم احتمالية عودة إبراهيموفيتش إلى المستطيل الاخضر هذا الاسبوع إن كان قارياً، أو محلياً أمام فيورنتينا الاحد المقبل والذي يصادف يوم ميلاد المهاجم السويدي الذي سيحتفل ببلوغه سن الأربعين.