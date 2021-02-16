English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بيكيه ضمن قائمة برشلونة المدعوة لمواجهة باريس سان جيرمان

من قبل

أعلن برشلونة عن قائمته المدعوة والتي ستخوض مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وقد تضمنت اسم جيرارد بيكيه العائد من الإصابة.

AFP

ويشكّل وجود بيكيه في قائمة برشلونة دفعة كبيرة للنادي الكاتالوني خاصة وأنّ الفريق الإسباني عانى دفاعياً فترة غيابه.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على أن تجري مباراة العودة في العاشر من أذار/مارس المقبل.

وغاب بيكيه عن البلوغرانا لقرابة ثلاثة أشهر وتحديداً منذ إصابته في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مسابقة الدوري الإسباني في السابع عشر من نوفمبر الفائت.

وجرّب الهولندي كومان مدرب برشلونة عدة خيارات في مركز قلب الدفاع أحدها مواطنه دي يونغ إلى جانب الفرنسي لينغليه.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان برشلونة جيرارد بيكيه
السابق برشلونة يواجه باريس سان جيرمان
اقرأ
برشلونة يواجه باريس سان جيرمان وكوابيسه في دوري أبطال أوروبا
التالي

آخر الأحداث

>