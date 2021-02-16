بيكيه ضمن قائمة برشلونة المدعوة لمواجهة باريس سان جيرمان

ويشكّل وجود بيكيه في قائمة برشلونة دفعة كبيرة للنادي الكاتالوني خاصة وأنّ الفريق الإسباني عانى دفاعياً فترة غيابه.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء على أن تجري مباراة العودة في العاشر من أذار/مارس المقبل.

وغاب بيكيه عن البلوغرانا لقرابة ثلاثة أشهر وتحديداً منذ إصابته في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مسابقة الدوري الإسباني في السابع عشر من نوفمبر الفائت.

وجرّب الهولندي كومان مدرب برشلونة عدة خيارات في مركز قلب الدفاع أحدها مواطنه دي يونغ إلى جانب الفرنسي لينغليه.