بونوتشي مهدّد بالغياب عن مواجهة يوفنتوس وأتلتيكو

ودون أن يعطي أي تفاصيل بشأن المدة التي يحتاجها بونوتشي للتعافي، قال يوفنتوس بأن قلب دفاعه الذي ترك مكانه في الشوط الأول من مباراة الأحد لجورجيو كييليني، يعاني من التواء في أربطة الكاحل الأيمن، كاشفاً بأن اللاعب بدأ عملية العلاج.

وبحسب وسائل الاعلام الإيطالية، فإن إصابة من هذا النوع قد تحتاج لفترة شهر من أجل التعافي منها، ما يجعل بونوتشي مهدداً بالغياب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 20 شباط/فبراير على ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ما يشكل ضربة قاسية لبطل إيطاليا نظراً لأهمية هذا اللاعب في تشكيلة فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يستضيف لقاء الإياب ضد نادي العاصمة الإسبانية في 12 آذار/مارس.