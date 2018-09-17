بوكيتينو يستبعد ألدرفيريلد وتريبير عن مواجهة مع إنتر

وكرر المدرب الأرجنتيني خلال مؤتمر صحافي بعد التدريب، مرات عدة القول "إنه قرار تقني"، وذلك بهدف استبعاد أي فكرة تتعلق بعقوبة اللاعبين بعد خسارتي توتنهام في الدوري أمام واتفورد وليفربول توالياً بنتيجة واحدة 1-2.

وأضاف "لا نستطيع جلب 25 لاعباَ معنا. هناك 11 لاعباً على أرض الملعب وسبعة على مقاعد الاحتياط. هذا هو السبب"، مؤكداً أنه "لم يعاقب اللاعبين على الاطلاق لأننا فزنا أو خسرنا".

وسيخوض توتنهام المباراة من دون حارسه الأساسي، الفرنسي هوغو لوريس، الذي سيغيب عن الملاعب أسابيع عدة بداعي الإصابة، وكذلك لاعبي الوسط ديلي آلي والفرنسي موسى سيسوكو.