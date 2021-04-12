بوكيتينو للاعبيه: "أظهروا القوة والتضامن والصلابة"

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الغد: "لا أعتقد أن بايرن سيغير طريقة لعبه، ونحن أيضًا سنلعب بأفكارنا، وسنرى من سينجح في فرض أفكاره".

وعاد سان جيرمان بفوز مؤزر ذهاباً من ميونيخ 3-2 الأسبوع الماضي، لكن حامل اللقب يأمل أن يحقق ريمونتادا قوية في باريس، قال عن ذلك مدرب الفريق الفرنسي: "بايرن هو أفضل فريق في أوروبا ونحن نحترمهم، لدينا قدر كبير من الثقة، ونحن بحاجة إلى التفكير في الفوز بهذه المباراة أيضاً. بايرن بطل وفاز بـ 6 ألقاب، هم المرشحون، لكن نحن نطمح للفوز باللقب أيضاً، بالنسبة للنادي، فإن التواجد في نصف النهائي سيكون شيئًا كبيرًا".

وأضاف بوكيتينو "مباراة الغد، ضد أفضل فريق في العالم. من الواضح أنه يريد فرض أسلوبه، في مثل هذه اللحظات نحتاج إلى إظهار القوة والتضامن والصلابة".

وفيما يتعلق بتواجد قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس بعد خروجه مصاباً في المباراة الماضية قال: "لا أعرف بعد، سنتخذ قرارًا يوم الثلاثاء. يمكن أن يكون جزءًا من الفريق، لكن ليس من بداية المباراة، سنقرر غدًا".

كيمبيمبي يتحدث عن حالة اللاعبين وشارة القيادة

أما لاعب سان جيرمان بريسنل كيمبيمبي فأكد بدوره أن الجميع يشعر بحالة جيدة "نحن هادئون ونستعد للمباراة بأسلوب هادئ، نعلم مدى أهمية هذه المباراة، ولا يمكننا الانتظار حتى تأتي، لكننا بحاجة إلى التزام الهدوء والتركيز في النظام، للاستعداد لها بشكل جيد".

وأشار كيمبيمبي أن الفريق جاهز وواثق: "سنلعب بأسلحتنا، مع احترام بايرن لأنه أفضل فريق في أوروبا. إخراجهم سيكون شيئًا هائلاً. سنحتاج إلى اللعب كفريق وإظهار صلابتنا من أجل الفوز بالمباراة".

وحول شارة القيادة التي من الممكن أن يرتديها: "هذا يظهر ثقة النادي والمدرب بي، أشعر بالكثير من الفخر والسرور لكوني قائدًا، أحاول أن أجلب طاقة إيجابية للفريق، شارة قيادة باريس سان جيرمان راسخة في قلبي، دمي أحمر وأزرق، وسيستمر ذلك لفترة طويلة، وآمل إلى الأبد".