بوفون يتحدّث عن حراسة المرمى في باريس سان جيرمان

وفي حوار خاص لـbeIN SPORTS فرنسا، تحدّث بوفون، الحارس السابق لباريس سان جيرمان، عن مركز حراسة المرمى في الفريق الباريسي قائلاً: "في باريس سان جيرمان هناك حارسان قويان، فلماذا نقول بأن هناك حارس أساسي وآخر احتياطي؟".

وأردف بوفون قائلاً: "هذا السؤال ليس صائباً. علينا أن نشاهد مدى نجاعتهما واستعداداتهما وحضورهما خلال المباراة حتى تتمكن من أخذ القرار الصحيح في مسألة مشاركة أحدهما على حساب الآخر".

وأضاف الحارس الإيطالي العملاق: "عندما تملك حارسين بإمكانيات كبيرة من الصعب عليك أن تختار أحدهما على حساب الآخر. لأنهما يملكان نفس الحظوظ للتواجد في التشكيلة الأساسية".

