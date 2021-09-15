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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بوفون يتحدّث عن حراسة المرمى في باريس سان جيرمان

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أكد الحارس الدولي الإيطالي السابق جانلويجي بوفون بأن باريس سان جيرمان يملك حارسين، الكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي جانلويجي دوناروما، من طراز رفيع ومميز.

REUTERS

وفي حوار خاص لـbeIN SPORTS فرنسا، تحدّث بوفون، الحارس السابق لباريس سان جيرمان، عن مركز حراسة المرمى في الفريق الباريسي قائلاً: "في باريس سان جيرمان هناك حارسان قويان، فلماذا نقول بأن هناك حارس أساسي وآخر احتياطي؟".  

وأردف بوفون قائلاً: "هذا السؤال ليس صائباً. علينا أن نشاهد مدى نجاعتهما واستعداداتهما وحضورهما خلال المباراة حتى تتمكن من أخذ القرار الصحيح في مسألة مشاركة أحدهما على حساب الآخر". 

وأضاف الحارس الإيطالي العملاق: "عندما تملك حارسين بإمكانيات كبيرة من الصعب عليك أن تختار أحدهما على حساب الآخر. لأنهما يملكان نفس الحظوظ للتواجد في التشكيلة الأساسية". 
 

باريس سان جيرمان كيلور نافاس جانلويجي دوناروما جانلويجي بوفون
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