بوغبا قرر الخضوع لعملية جراحية بحسب مدربه

وكشف مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لباريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء: "خرج بوغبا لكي يتدرب هذا الصباح لكنه توقف ثم قرّر إجراء العملية الجراحية" مشيراً إلى أنّه لن يعتمد عليه من الآن وحتى فترة التوقف قبل كأس العالم المقررة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وذكرت تقارير في الصحف الإيطالية بأنّ التعافي من عملية جراحية في الغضرون يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع ما يعني إمكانية أن يتواجد بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية للمدرب ديدييه ديشان للمونديال.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإنّ يوفنتوس سيصدر بياناً بعد خضوع اللاعب للعملية التي لم يحدد موعدها حتى الآن.

وكان بوغبا تعرض للإصابة أواخر تموز/يوليو الماضي خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد وفضل حينها عدم الخضوع لعملية جراحية بل لعلاج فيزيائي على مدى خمسة أسابيع يتضمن تدريبات في المسبح وبعض تدريبات اللياقة البدنية.