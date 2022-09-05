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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
دوري أبطال أوروبا

بوغبا قرر الخضوع لعملية جراحية بحسب مدربه

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قرّر لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا الخضوع لعملية جراحية لإزالة الغضروف في ركبته اليمنى بعد أن رفض اللجوء إليها مطلع أب/أغسطس الماضي، ما يرسم علامة استفهام حول قدرته على المشاركة في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر بعد شهرين ونصف.

Reuters

وكشف مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لباريس سان جرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء: "خرج بوغبا لكي يتدرب هذا الصباح لكنه توقف ثم قرّر إجراء العملية الجراحية" مشيراً إلى أنّه لن يعتمد عليه من الآن وحتى فترة التوقف قبل كأس العالم المقررة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وذكرت تقارير في الصحف الإيطالية بأنّ التعافي من عملية جراحية في الغضرون يتطلب من 6 إلى 8 أسابيع ما يعني إمكانية أن يتواجد بوغبا ضمن التشكيلة الرسمية للمدرب ديدييه ديشان للمونديال.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإنّ يوفنتوس سيصدر بياناً بعد خضوع اللاعب للعملية التي لم يحدد موعدها حتى الآن.

وكان بوغبا تعرض للإصابة أواخر تموز/يوليو الماضي خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد وفضل حينها عدم الخضوع لعملية جراحية بل لعلاج فيزيائي على مدى خمسة أسابيع يتضمن تدريبات في المسبح وبعض تدريبات اللياقة البدنية.

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