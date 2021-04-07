بورتو وتشيلسي| أبرز الأرقام قبل المواجهة المرتقبة

يحل تشيلسي الإنكليزي ضيفاً على بورتو البرتغالي في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مباراة مرتقبة يبحث خلالها الفريقين العريقين عن مواصلة نجاحاتهما في المسابقة الأوروبية الكبرى.

ونجح تشيلسي في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد أن تصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة قبل أن يتجاوز أتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي.

من جانبه حل بورتو ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة ثم نجح في تخطي عقبة يوفنتوس الإيطالي في الدور ثمن النهائي.

فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات المميزة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين.

• خسر بورتو في 5 من 8 مباريات ضد تشيلسي في دوري الأبطال (فاز في مباراتين وتعادل في واحدة)، خسر أكثر فقط ضد ريال مدريد في البطولة (6).

• فاز تشيلسي في 75% من مبارياته ضد الفرق البرتغالية (فاز في 9 وتعادل في مباراة وخسر 2)، فاز فقط ضد الفرق الإسبانية (13) أكثر من فوزه على الفرق البرتغالية.

• ستكون هذه المواجهة الثانية فقط بين الفريقين في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، تأهل البلوز في المرة السابقة (3-2) في مجموع المباراتين بدور الـ16 موسم 2006-07.

• منذ فوزه في البطولة 2003-04، فاز بورتو مرةً واحدة فقط خلال 6 مباريات له في الدور ربع النهائي (تعادل في مباراة وخسر 4). آخر فوز له في هذا الدور كان ضد بايرن ميونخ 2015 لكنه ودّع البطولة كذلك بخسارته في مجموع المباراتين 4-7.

• بعد فوزه في مواجهتي أتلتيكو مدريد في الدور السابق، قد يصبح توماس توخيل ثاني مدرب لتشيلسي يحقق الفوز في 3 مباريات متتالية في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد روبيرتو دي ماتيو 2011-2012 عندما حقق تشيلسي لقب البطولة.

• وصل تشيلسي للدور ربع النهائي من دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2013-14 تحت قيادة جوزيه مورينيو. آخر مرة واجه فيها تشيلسي فريقاً برتغالياً في ربع النهائي 2011-12 عندما تفوق على بنفيكا 3-1 في مجموع المباراتين.

• في حال مشاركته في هذا اللقاء، سيصبح مدافع بورتو بيبي (38 عاماً و40 يوماً) أكبر لاعب "باستثناء الحراس" يشارك في ربع نهائي البطولة منذ ريان غيغز 2014 (40 عاماً و123 يوماً ضد بايرن ميونيخ).

• سيرجيو أوليفيرا سجل 5 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، أعلى حصيلة موسمية للاعب برتغالي مع فريق برتغالي في البطولة منذ نونو غوميش 1998-99 مع بنفيكا. آخر لاعب سجل أكثر من ذلك في الكأس الأوروبية/دوري الأبطال "أوزيبيو 1967-68 مع بنفيكا كذلك سجل 6 أهداف).

• ساهم حكيم زياش في إحراز 14 هدفاً في آخر 17 مباراة له في دوري الأبطال كأساسي مع أياكس وتشيلسي (سجل 7 – صنع 7). ساهم في إحراز هدفٍ على الأقل في 6 من 7 مباريات كأساسي في الأدوار الإقصائية (سجل 4 – صنع 2).



