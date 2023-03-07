بنفيكا يؤكد تفوقه على كلوب بروج ويتأهل إلى ربع النهائي

وكان بنفيكا فاز خارج ملعبه على بروج ذهاباً بهدفين نظيفين فأكد تأهله المستحق إلى الدور ربع النهائي.

افتتح رافا سيلفا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 38 ثم أضاف غونسالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل أن يعود المهاجم الدولي ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 71 سجل جواو ماريو الهدف الرابع من ركلة جزاء، وتواصل مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض عندما تمكن دافيد نيريس من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78، الذي احتسبه الحكم عقب العودة لتقنية الـ"فار".

وفي الدقيقة 88 تمكن كلوب بروج من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق بيورن ماير.

