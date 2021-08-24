بنفيكا ومالمو ويونغ بويز إلى دور المجموعات

ففي إياب الملحق المؤهل لدور المجموعات، تعادل بنفيكا مع مستضيفه آيندهوفن الهولندي 0-0، بالرغم من طرد مدافعه البرازيلي لوكاس فيريسيمو في الدقيقة 32، لكنه استفاد من فوزه ذهاباً 2-1 (الصورة).

وخسر مالمو في الإياب مع صاحب الأرض لودوغوريتس البلغاري 2-1، لكنه كان قد فاز ذهاباً بثنائية نظيفة فضمن العبور.

تقدم أنتون نيديالكوف بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، لكن فيليكو بيرمانشيفيتش أدرك التعادل لمالمو في

الدقيقة 42 قبل أن يسجل بييروس سوتيريو هدف الفوز للودوغوريتس من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

أما يونغ بويز ففاز إياباً على فرنسفاروشي المجري 3-2 خارج الديار وهي النتيجة نفسها التي حققها ذهاباً على أرضه.

سجل للفائز سيدريك زيسيغر 4، كريستيان فاسناشت 56، وفليكس مامبيمبي 90+3، أما الخاسر فوقع على هدفيه هنري وينجو 18 وريان ماي 27.

ولعب فرنسفاروشي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 لطرد عيسى العيدوني.